Meteoroloji sağanak yağış uyarısı yaptı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ, Malatya, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

SICAKLIK 1-2 DERECE DÜŞECEK

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Bölge genelinde havanın parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi beklenmektedir. Sıcaklıkların 1-2 derece düşerek mevsim normalleri civarında seyretmesi tahmin edilmektedir" denildi.

Meteoroloji yetkilileri rüzgarın ise değişik yönlerden hafif yer yer orta kuvvette eseceğini aktardı.