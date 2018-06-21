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Meteoroloji uyardı, Ankara'da yollar göle döndü

Meteoroloji'nin Ankara için sağanak yağış uyarısının ardından başlayan yağış yolları göle çevirdi.

DHA | 21.06.2018 - 17:42..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için saat 16:20 ile 19:00 arası  'Gök gürültülü sağanak yağış' uyarısında bulunarak vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışına karşı ikaz etti.

UYARI YAPILAN İLÇELER

Açıklama şöyle, "Analiz ve Tahmin Merkezi'nde yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Ankara'nın güney ve batı ilçelerinde (Gölbaşı, Çankaya,Yenimahalle, Etimesgut ve Sincan yerel kuvvetli (15-30 kg/m2) yağışlar beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Bu uyarının ardından başkette başlayan yağış yolları göle çevirdi.

Meteoroloji uyardı, Ankara'da yollar göle döndü

Meteoroloji uyardı, Ankara'da yollar göle döndü

Meteoroloji uyardı, Ankara'da yollar göle döndü

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