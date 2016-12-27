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Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre birçok ilde yoğun kar yağışı bekleniyor.

Haber Merkezi | 27.12.2016 - 10:40
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kar

Bugün'den itibaren birçok ilde kar yağışı görülecek. Yarın yurt genelinde kar yağışı etkisini daha da genişletecek.

Bugün Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı bekleniyor.

3 GÜN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

İstanbul için ise beklenen kar yağışı perşembe gece saatlerinde başlayacak ve 3 gün devam edecek. Bugün ve Çarşamba aralıklarla yağmur yağışı yerini Perşembe günü kar yağışına bırakacak.

İşte 5 günlük hava durumu;

27.12.2016 SALI

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

28.12.2016 ÇARŞAMBA

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

29.12.2016 PERŞEMBE

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

30.12.2016 CUMA

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

31.12.2016 CUMARTESİ

Meteoroloji uyardı: İstanbul'da 3 gün kar yağacak

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