Meteoroloji uyardı: Kar geliyor

Meteoroloji tarafından yayımlanan son hava tahmin raporunda yurdun birçok bölgesinde soğuk ve yağışlı havanın hakim olacağı yağışların yer yer kara döneceği tahmin ediliyor.

15 KASIM'DA SIFIRIN ALTINA DÜŞECEK

Özellikle 15 Kasım Perşembe ve 16 Kasım Cuma günü hava sıcaklıkları sıfırın altına inecek. Hafta boyunca yurt genelinde etkili olan kar yağışı İstanbul'un kapısına kadar dayanacak.

Bugün Türkiye'nin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Kırklareli, İstanbul, Kocaeli ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.