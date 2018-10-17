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Meteoroloji uyardı: Toz taşınımı sürecek

Suriye üzerinden bugün gelen toz taşınımının, yurdun bazı bölgelerinde yarın ve cuma günü de sürmesi bekleniyor.

AA | 17.10.2018 - 22:43..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Suriye üzerinden gelen ve özellikle Doğu Akdeniz ile İç Anadolu başta olmak üzere, güney ve iç bölgelerde etkili olan toz taşınımının, yarın da Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor.

CUMADAN SONRA YAĞIŞLA TOZ GİDECEK

Toz taşınımının, cuma günü Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da etkili olduktan sonra, hafta sonunda yağışlı sistemin gelişiyle etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Açıklamada, vatandaşların toz taşınımının sebep olabileceği görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı, dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuluyor.

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