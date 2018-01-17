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Meteoroloji uyardı: Tüm denizlerde fırtına var

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce, tüm denizlerde fırtına beklendiği belirtildi.

AA | 17.01.2018 - 08:45..
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Meteoroloji uyardı: Tüm denizlerde fırtına var

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Marmara’da çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, gece saatlerinde yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor

Fırtınanın, perşembe sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege’de, rüzgarın perşembe sabah saatlerinden itibaren batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

9 KUVVETİNDE FIRTINA

Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Güney Ege’de, çarşamba akşam saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, zamanla 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, perşembe akşam saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Batı Karadeniz’de perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

CUMA SABAHI ETKİSİNİ KAYBEDECEK

Fırtınanın, cuma sabah saatlerinde sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz’de, perşembe öğle saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Batı Akdeniz’de, perşembe günü rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

AKŞAM SAATLERİNDE ETKİSİ AZALACAK

Doğu Akdeniz’de, perşembe sabah saatlerinden itibaren rüzgarın batı ve güneybatı, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (105 kilometre/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Fırtınanın, cuma akşam saatlerinden itibaren etkisi kaybedeceği tahmin ediliyor.

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