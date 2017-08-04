Meteoroloji yetkilileri İstanbul için alarm verdi

NEM YÜZDE 98'E ÇIKACAK

İstanbul'da bugünden başlayarak önümüzdeki günlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirten uzmanlar, nem oranının %98’e kadar çıkacağını, bu nedenlede havanın aşırı derecede bunaltacağını söylüyor.

Meteoroloji yetkilileri tarafından bu değerlerin tüm hafta boyunca süreceği bilgisi de verildi.





YÜZYILIN EN YÜKSEK NEMİ GÖRÜLEBİLİR

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Tek'e göre ise, 100 yılın en uç oranları da görülebilir.

İSTANBUL ADETA KAVRULACAK

Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, “Basra Körfezi üzerinden gelen muson sıcak hava dalgasının etkisiyle yazın en sıcak günlerini yaşayacağız. Sıcak ve kuru çöl rüzgârları hafta sonu İstanbul’daki sıcaklık değerini 37-38 dereceye yükseltecek. Nem ile birlikte hissedilen sıcaklık 45 dereceyi bulacak. Asfalt sıcaklığı 65, beton sıcaklığı ise 60 dereceye ulaşıyor. İstanbul’da hissedilen sıcaklık ile Şanlıurfa’daki sıcaklık değeri aynı seviyeye gelmiş oluyor.” dedi.





YİNE SEL FELAKETİ YAŞANABİLİR

Yüksek sıcaklık ve nemle birlikte yüksek miktarda yağışın yeryüzüne düşme ihtimaline karşı vatandaşları uyaran uzmanlar sel ihtimalinin bulunduğunu da belirtti.