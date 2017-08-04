Meteoroloji'den 4 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın gerçekleşmesi beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olacağının tahmin edildiğini, vatandaşlar tarafından ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışına karşı dikkatli olunması gerktiğini kaydetti. Meteoroloji'nin kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu 4 il şu şekilde:

"Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Kahramanmaraş'ın güneybatı çevrelerinde (Andırın) kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."





"ADANA'NIN KUZEY VE DOĞU İLÇELERİNDEKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT"

"Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, Adana'nın kuzey ve doğu ilçelerinde (Aladağ, Kozan, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli, Feke ve Ceyhan) kuvvetli olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



"KUVVETLİ SAĞANAK VE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR"

"Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın Osmaniye çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."





"HATAY'IN KUZEY KESİMLERİNDE BEKLENEN KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT"

"Doğu Akdeniz'de beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yarın Hatay'ın kuzey kıyı ilçelerinde (Dörtyol ve Erzin) kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."