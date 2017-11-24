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Meteorolojiden 5 ilde zirai don ve buzlanma uyarısı

Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ile Bingöl'de zirai don ve buzlanma uyarısı yapıldı.

AA | 24.11.2017 - 10:58
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Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Tunceli, Adıyaman ve Bingöl'de yarın sabah saatlerine kadar havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor.

Meteorolojiden 5 ilde zirai don ve buzlanma uyarısı

GÖLGE GENELİNDE ZİRAİ DON VE BUZLANMA RİSKİ

Hava sıcaklıklarında 1-2 derece arasında düşüş beklenen bölgede, rüzgarın değişik yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bölge genelinde hafif zirai don ve buzlanma riski bulunduğu vurgulanan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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