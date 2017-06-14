Meteoroloji'den 5 ile sağanak uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Adıyaman'ı kapsayan bölgede yarın sabaha kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

SICAKLIKLAR 3 DERECE DÜŞECEK

Hava sıcaklıklarının 2-3 derece düşeceği öngörülen bölgede, özellikle Tunceli ve Bingöl'de yağışlar yer yer kuvvetli olacak. Bölgede beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.