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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji, saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurdu.

DHA | 20.05.2018 - 15:49..
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Geçtiğimiz hafta Ankara'da sağanak yağış hayatı adeta felç etmiş, araçlar, evler ve iş yerleri zarar görmüştü. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılmış, bazı Ankaralılar selde sürüklenerek ölümün kıyısından dönmüştü.

"TEDBİRLİ OLUN"

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, saat 15.30 ila 17.30 arası Ankara genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşlardan ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Yapılan açıklama şu şekilde: "Son Radar bilgilerine ve yapılan değerlendirmelere göre, önümüzdeki iki saatlik periyotta (15.30-17.30 TSİ) Ankara il genelinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı


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