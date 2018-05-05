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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Ankara'nın güney kesimlerinde sağanak yağışların devam edeceği bildirildi.

DHA | 05.05.2018 - 17:07..
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Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan hava tahmin raporunda, Ankara çevrelerindeki kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlara dikkat çekilerek, "Ankara radarından alınan son bilgilere göre, önümüzdeki 3 saat boyunca güney kesimlerinden başlayarak Ankara il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olmak üzere kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kuvvetli yağışın sebep olacağı ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ANKARA'YI SEL VURDU

Kuvvetli yağışların ani sel, su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtildi.

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmede hava sıcaklıklarının azalacağı ve yağışların önümüzdeki bir hafta boyunca yurdun büyük bölümünde etkili olacağının da tahmin edildiği belirtilerek şöyle denildi:

"Yurdumuz geçtiğimiz hafta sonundan bu yana Karadeniz ve Marmara denizi üzerinde oluşan gece ve sabah saatlerinde yoğunlaşarak kıyı kesimleri de etkisi altına alan alçak bulut kapalılığı ve sis hadisesi, Doğu bölgelerimiz ile İç Ege ve Göller yöresinde atmosferin üst seviyelerindeki soğuk hava nedeniyle öğleden sonraları oluşan mevzi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkisi altında bulunmaktadır. Hava sıcaklıkları, Marmara’nın ve Karadeniz’in kıyı kesimlerinde mevsim normalleri civarında diğer yerlerde mevsim normallerinin 6-10 derece üzerinde seyretmektedir. Ancak hafta sonundan itibaren genellikle öğleden sonraları meydana gelen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların ülkemiz geneline yayılacağı ve iç kesimler ağırlıklı olmak üzere yurdun büyük bölümünde gelecek hafta sonuna kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı

Meteoroloji'den Ankara için sağanak uyarısı


5 MAYIS 2018 CUMARTESİ GÜNÜ

5 Mayıs 2018 Cumartesi günü: Marmara’nın ve Karadeniz’in kıyı kesiminin çok bulutlu ve yer yer sisli, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Ege, Göller yöresi, İç Anadolu, Doğu Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği, yağışların Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

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