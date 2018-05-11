Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

Yolculuğa çıkmadan önce bavula eksik bir eşya koymamak için kılı kırk yaran gezginlerin 'gerekli eşyalar' listesi hazır.

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Hayvanlar aleminin sevimli anneleri

Hayatta kalmayı ve güçlü olmayı öğreten anne ile yavruları arasındaki karşılıksız ve sınırsız sevgiyi de içeren tarifsiz duygu, hayvanlar aleminde de benzer içgüdüler ve ilişkilerle kendini gösteriyor