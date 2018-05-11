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Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

Meteoroloji'den, "Ankara'da 13.00-16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışa karşı tedbirli olun" uyarısı geldi.

Haber Merkezi | 11.05.2018 - 12:59..
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Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

Geçtiğimiz hafta Ankara'da sağanak yağış hayatı adeta felç etmiş, araçlar, evler ve iş yerleri zarar görmüştü. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılmış, bazı Ankaralılar selde sürüklenerek ölümün kıyısından dönmüştü.

Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

METEOROLOJİ UYARDI

Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 13.00 ila 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.

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SU BASKINLARINA DİKKAT

Açıklamada, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

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