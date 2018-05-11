Meteoroloji'den Ankara'da sel uyarısı

Geçtiğimiz hafta Ankara'da sağanak yağış hayatı adeta felç etmiş, araçlar, evler ve iş yerleri zarar görmüştü. Yaralanan vatandaşlar hastaneye kaldırılmış, bazı Ankaralılar selde sürüklenerek ölümün kıyısından dönmüştü.
METEOROLOJİ UYARDI
Bugün Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara için 13.00 ila 16.00 arası sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurarak, vatandaşları uyardı.
SU BASKINLARINA DİKKAT
Açıklamada, yağışların sebep olabileceği ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.