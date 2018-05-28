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Meteorolojiden Ankara'ya sağanak uyarısı

Meteoroloji Ankara'da, saat 14.00 ile 20.00 arasında kuvvetli sağanak ve dolu yağışı uyarısı yaptı.

AA | 28.05.2018 - 12:29..
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Ay başında Ankara'nın Mamak ilçesindeki sağanak yağış sonrası sel suları vatandaşlara zor anlara yaşatmıştı. Birçok araç sular altında kalarak hasar görmüştü.

Meteoroloji bugün bir son dakika açıklaması yaparak Ankara genelinde sağanak ve dolu beklentisini açıkladı. Vatandaşlardan önlem almalarını istedi.

"DİKKATLİ VE TEDBİRLİ OLUNMALIDIR"

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamasında, "Ankara'da bugün öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli (21-50kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.

Meteorolojiden Ankara'ya sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara'ya sağanak uyarısı

Meteorolojiden Ankara'ya sağanak uyarısı

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