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Meteoroloji'den batı bölgelerine toz taşınımı uyarısı

Kuvvetli hava akımları ile taşınan Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun, bu sabah itibarıyla yurdun batı kesimlerinde etkili olması bekleniyor.

AA | 26.03.2018 - 08:03..
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Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den batı bölgelerine toz taşınımı uyarısı

GECE SAATLERİNE KADAR ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'den batı bölgelerine toz taşınımı uyarısı

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den batı bölgelerine toz taşınımı uyarısı

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