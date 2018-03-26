Meteoroloji'den batı bölgelerine toz taşınımı uyarısı

Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımlarıyla taşınarak yarın sabah saatlerinden itibaren Türkiye'nin batı kesimlerinde etkili olacağı tahmin ediliyor.

GECE SAATLERİNE KADAR ETKİSİ SÜRECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kuzey Afrika kaynaklı toz oluşumunun kuvvetli hava akımları ile taşınarak bugün sabahın ilk saatlerinden itibaren Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı (Ankara, Eskişehir, Çankırı, Konya) ve Batı Karadeniz'de gece saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.

ULAŞIMDA AKSAMALAR OLABİLİR

Hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.