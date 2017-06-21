Meteoroloji'den bayram için hava tahmini

EN YÜKSEK HAVA SICAKLIĞI İSTANBUL VE ANKARA'DA

Meteoroloji'den Ramazan Bayramı için yayımlanan hava tahmin raporunda, bayram tatili süresince bazı merkezlerdeki en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul ve Afyonkarahisar'da 30-33; İzmir, Aydın, Manisa, Adana ve Antalya'da 35-39; Samsun, Trabzon ve Erzurum'da 25-28; Diyarbakır ve Şanlıurfa'da ise 39-42 dereceler arasında seyredeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

YURT GENELİNDE YAĞIŞ BEKLENMİYOR

Bayram tatili süresince yurdun kuzey kesimlerinin yüksek basınç merkezinin, güney kesimlerinin ise Basra alçak basıncının etkisinde kalacağının tahmin edildiği kaydedilerek, yurt genelinde yağış beklenmediği ifade edildi. Öte yandan bütün bölgelerin parçalı ve az bulutlu geçeceğinin tahmin edildiği belirtildi.

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