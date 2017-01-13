Meteoroloji'den don uyarısı

Yapılan son değerlendirmelere göre, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Doğu Akdeniz ile Ordu, Van ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Ordu çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.