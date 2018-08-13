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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Van'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

AA | 13.08.2018 - 14:27..
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Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine göre, yarın Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinde hava parçalı, yer yer çok bulutlu olacak Giresun haricinde Doğu Karadeniz kıyılarıyla Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır çevreleri ve Van'ın kuzeydoğu kesimlerinde yerel olmak üzere aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor, diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.

DOĞU KARADENİZ'DE GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK BEKLENİYOR

Doğu Karadeniz'in doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak. Rüzgar, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan, akşam güneydoğudan 2-4, kuzeyde kuzeydoğudan 3-5, Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4-6, batıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre, Batı Karadeniz'de 1-2 metre, doğuda 2,5 metre olacak.

Havanın az bulutlu olması beklenen Marmara Bölgesi'nde rüzgar, kuzey ve kuzeydoğudan 3-5, akşam 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-2 metreyi bulacak.

EGE'DE HAVA AÇIK OLACAK

Ege Bölgesi'nde hava az bulutlu ve açık olacak. Rüzgar, Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyde öğleden sonra kuzeybatıdan 4-6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4-6 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1,5-2,5 metrede seyredecek.

AKDENİZ AZ BULUTLU

Akdeniz Bölgesi'nde havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. İskenderun Körfezi'nde parçalı bulutlu hava etkili olacak. Rüzgar, Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, bölgenin doğusu ile öğleden sonra güneybatıdan, Antalya Körfezi'nde sabah ve akşam kuzeydoğudan 2-4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3-5 kuvvetinde esecek. Dalga boyu 1-1,5 metre olacak.

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