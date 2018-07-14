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Meteoroloji'den İstanbul için uyarı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, İstanbul'da bugün aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Haber Merkezi | 14.07.2018 - 09:21..
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İstanbul'da son iki gündür hava sıcak, nem oranı yüksek. Geceleri bile etkileyen bu sıcaklık için meteorolojiden müjde ile birlikte uyarı gibi bir açıklama geldi.

İSTANBUL'A SAĞANAK

Meteoroloji'den yayınlanan verilere göre İstanbul parçalı ve çok bulutlu olarak açıklanırken, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış yağması bekleniyor.

METEOROLOJİ VERİLERİ

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in doğusunun parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Kırıkkale ve Yozgat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Rize ve Artvin çevrelerinde, gece saatlerinde Ordu ve Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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