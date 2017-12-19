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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji'den alınan verilere göre, yurt genelinde yağışlı bir hava hakim olurken İstanbul'da yağışlar hafta sonuna kadar devam edecek.

Haber Merkezi | 19.12.2017 - 08:47..
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Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

Meteoroloji tarafından, ülkemiz genelinde yağışlı ve çok bulutlu bir hava hakim olacağı bildirilirken İstanbul güne sağanak yağmurla uyandı.

Sabahın erken saatlerinde başlayan yağışla birlikte kentte trafik yoğunluğu yaşanırken sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

İSTANBUL'DA YAĞIŞ CUMA GÜNÜ SONA ERECEK

Yağışların İstanbul'da cuma gününe kadar aralıklarla devam etmesi ve çoğunlukla bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcaklığın mevsim normallerinin altında 5-6 derece civarlarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

 

Marmara, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyıları ve Kütahya, Uşak, Mersin, Adana, Osmaniye, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Ağrı çevrelerinin yağışlı geçeceği belirtildi.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI

Yağışların yaygın olarak yağmur ve sağanak, Edirne, Kırklareli ile gece saatlerinde Bilecik, Bolu, Kastamonu çevreleri ve Doğu Anadolu'nun yağış alan kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Meteoroloji'den İstanbul için yağış uyarısı

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