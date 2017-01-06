Meteoroloji'den İstanbul'a kar uyarısı

Meteoroloji'den İstanbul için yoğun kar yağışı ve soğuk hava uyarısı yapıldı.

İSTANBUL'UN BATISINDA BAŞLAYACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağmur ve sağanak şeklindeki yağışın, saat 16.00 civarında İstanbul'un batısında Çatalca Silivri hattında karla karışık yağmur ve kar şekline dönmesi, saat 20.00'ye kadar il geneline yayılarak yoğun kar olarak gece boyu ve Cumartesi günü devam etmesi ve 20 cm üzerinde kar örtüsü bırakması bekleniyor.

ATATÜRK HAVALİMANI’NDA KAR ÖNLEMİ

İstanbul’da etkili olması beklenen fırtına ve kar yağışı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nda da önlemler alındı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi, seferlerin yüzde 30 oranında azaltılması kararı aldı.

5 GÜNLÜK HAVA RAPORU

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporunda, istanbul'da salı gününe kadar kar yağışı olacağı görülüyor.

GECE BOYUNCA KAR YAĞACAK

Meteoroloji İstanbul Bölge Müdürlüğü yetkilisi, beklenen kar nedeniyle paniğe gerek olmadığını ifade ederek, şu bilgileri verdi:

“Güneyli kuvvetli rüzgar ve lodosla beraber bugün öğle saatlerine kadar yağmur devam edecek. Bugün öğleden sonra hava soğumaya başlıyor. Rüzgar, kuzeye dönüyor. Hava da yavaş yavaş karla karışık yağmura geçiyor. Hava bugün saat 20.00 gibi kara çevirecek. Gece boyunca ve cumartesi öğlene kadar da yoğun şekilde kar yağışı bekliyoruz. Cumartesi, pazar ve pazartesi de kar yağışı aralıklarla devam edecek.”

WHATSAPP İHBAR HATTI

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kış koşullarında olumsuzluklara karşı vatandaşların işbirliğiyle sorunları çözmek için WhatsApp ihbar hattı kurdu. Vatandaşlar Alo 153 Beyaz Masa numarasının yanı sıra artık (0 552 153 00 34) WhatsApp ihbar hattı üzerinden de müracaatta bulunabilecek.

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