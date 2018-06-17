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Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

Bayram tatilinde seyahat edenlerden ne yazık ki çok sayıda kaza haberi geliyor. Meteorolojinin yaptığı sağanak uyarısının ardından sürücüler kaygan yollarda daha dikkatli olmalı.

Haber Merkezi | 17.06.2018 - 11:23..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan sağanak ve gök gürültülü sağanağın, il genelinde bugün akşam saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi.

Meteorolojiden İstanbul'a kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada "Yapılan son analiz ve değerlendirmelere göre İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların il genelinde bugün öğle saatlerine kadar aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli (15-40 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

Hissedilen sıcaklık ise saatler geçtikçe artacak. Hissedilen sıcaklık saat 12.00'de 25, Saat 15.00'de 31, saat 18.00'de 36 derece olacak.

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