taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
114.930
USD
3,9551
EURO
4,8758
ALTIN
168,80
PETR
69,4400

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı. Pazar günü için İstanbul'a kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Pazar günü 20 derece olan sıcaklık pazartesi günü 15 dereceye düşüyor.

İHA | 31.03.2018 - 11:47..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde yağış beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara Bölgesinin güneyi ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Yozgat, Sivas ve Kayseri çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının batı ve iç kesimlerde 6 ila 10 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de zamanla güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN UYARI

Meteoroloji'den yapılan 5 günlük hava durumu değerlendirmeleri yayınlandı. Buna göre sıcak bir gün yaşayan İstanbul'da yarın ve pazartesi günü kuvvetli yağış etkili olacak.

Pazar günü 20 derece olan sıcaklık pazartesi günü 15 dereceye düşüyor. Salı günüden itibaren ise güneş ve sıcak hava geri dönecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara : Parçalı ve çok bulutlu 16

İstanbul : Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 19

İzmir : Parçalı az bulutlu 22

Adana : Parçalı bulutlu 24

Antalya : Parçalı bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu 21

Samsun : Parçalı bulutlu 14

Trabzon : Parçalı bulutlu 14

Erzurum : Parçalı ve çok bulutlu 10

Diyarbakır : Parçalı bulutlu 19

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

Cerablus'ta TSK'ya Türk bayrağıyla destek verildi

53
ABD YPG'ye yardımı dondurdu

ABD YPG'ye yardımı dondurdu

111
Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

Prof. Dr. Bahadır Erdem: Suudi Arabistan proje ülkedir

51
Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

Çin'in tatbikat filosu ABD'yi korkuttu

20
BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

BMGK toplandı açık oturum kararı çıktı

37
Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunun hikayesi

Temel Karamollaoğlu'nun Che Guevara pozunun hikayesi

127
CHP Boğaz manzaralı gecekondulara tapu verecek

CHP Boğaz manzaralı gecekondulara tapu verecek

117
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM