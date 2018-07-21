Meteoroloji'den İstanbullulara sağanak uyarısı

Meteoroloji’nin son verilerine göre, Marmara’nın kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Akdeniz’in iç kesimleri ile Yalova ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNDE

İstanbul'da da bugün 18.00'e kadar, gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava hakim olacak. Hava sıcaklığı ise ülke genelinde, mevsim normalleri civarında seyredecek.