taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.688
USD
4,0900
EURO
5,0685
ALTIN
176,99
PETR
71,6700

Meteoroloji'den İstanbullulara yağmur uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün saatlik hava tahminlerine göre 09.00 - 12.00 saatleri arasında İstanbul'da sağanak yağış etkili olacak.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 09:44..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Meteoroloji'den yapılan tahminlere göre, batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı ile Kocaeli, Bursa, Yalova ve Kütahya çevrelerinin hafif olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KESİMLERDE HAVA SICAKLIĞI DÜŞÜYOR

Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

Genellikle güney ve güneybatı, kuzey kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Adana'da yakalanan FETÖ'cünün üzerinden 61 bin dolar çıktı
FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik Adana ve İstanbul'da düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Adana'da ele geçirilen şüphelinin üzerinde başkasına ait kimlik ve 61 bin dolar bulundu.
Akaryakıt zamlarından sonra at ve eşekler kıymete bindi
Türkiye’de yılın 12 ayı tarımsal faaliyetlerin sürdürüldüğü Aydın’da akaryakıt zamlarından sonra at, eşek ve katır gibi yük taşıma ve ulaşımda kullanılan hayvanlar yeniden kıymete bindi.
Yerli çoban sıkıntısı Afganlara istihdam sağladı
Hayvancılık sektöründe son zamanlarda baş gösteren çoban sıkıntısı, sektörü olumsuz yönde etkilerken, 6 bin TL maaş artı sigorta ile yerli çoban bulamayan üreticiler, Afgan çobanlarla çalışıyor.
Eşcinsel akbabalar yetiştirdikleri yavrudan ayrıldı
Hollanda'da eşcinsel akbaba çifti yavru bir akbabaya sahip çıkıp büyütmüştü ki, akbaba büyüdü ve doğaya salındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

VAR Bundesliga'da devre arasında kullanıldı

20
KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

KKTC ile Rum yönetimi arasında ipler kopuyor

41
Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

Kafes Zırh Sistemi 160 Kirpi'ye entegre edildi

42
Türkiye ile İran arasında ilk para takası

Türkiye ile İran arasında ilk para takası

36
Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

Arkadaşının attığı tekmeyle hayatı kurtuldu

12
Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

Vali'ye selam verirken otomobil çarptı

76
Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye temsilci Begeç: PKK cinsel şiddete başvuruyor

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM