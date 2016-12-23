taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
76.972
USD
3,5179
EURO
3,6759
ALTIN
128,03
PETR
55,0200

Meteorolojiden kuvvetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji; Erzurum, Ağrı, Kars ve Iğdır için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

AA | 23.12.2016 - 19:19
  1. Haberler
  2. İç Haber

kar

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yazılı yapılan açıklamada, Doğu Anadolu'nun sabah saatlerinden itibaren yeni bir yağışlı havanın etkisine gireceği belirtildi.

Yağışların öğle saatlerinden itibaren Kars ve Erzurum'un güney ilçelerinde, Ağrı çevresinde ve Iğdır'ın batısında yer yer kuvvetli olacağı anlatılan açıklamada, kar yağışının aynı kentlerde pazar günü de aralıklı devam edeceği kaydedildi.

TEDBİRLİ OLUN

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma, don olayı, kar yağışı ve tipi şeklindeki olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

İsrail BMGK'nın kararına uymayacağını açıkladı

117
Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

Rusya Büyükelçisini vuran saldırganın ailesi konuştu

137
Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

Hindistan'da 74 milyon dolarlık düğüne soruşturma

35
John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

John Bass Türkiye'yi Rusya konusunda uyardı

470
Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

Brad Pİtt'ten Angelina Jolie'ye ayarsız suçlaması

14
Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

Burak Özçivit Fahriye Evcen'e evlenme teklif etti

53
İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

İspanyol basını: Barcelona Arda'yı satıyor

23
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM