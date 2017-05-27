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Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bazı iller için sağanak yağış ve dolu uyarısında bulundu.

27.05.2017 - 13:39
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir il genelinde, Manisa'nın merkez çevreleri (Saruhanlı, Turgutlu) ve kuzey ilçelerinde (Soma, Kırkağaç, Akhisar), Balıkesir'in iç kesimlerinde (Merkez, Balya, İvrindi, Savaştepe, Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Kepsut) ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde (Ayvacık, Ezine, Bayramiç, Çan, Yenice, Biga) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanakla birlikte yerel dolu bekleniyor.

SU BASKINLARINA DİKKAT

Öte yandan, bugün ve yarın ise Ankara çevrelerinde aralıklarla ve yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Vatandaşların su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

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