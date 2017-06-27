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Meteoroloji'den orman yangını uyarısı

Meteoroloji, Antalya ve Muğla'da çarşamba gününden itibaren yüksek sıcak ve düşük nem nedeniyle orman yangınlarına karşı uyardı.

27.06.2017 - 19:00
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Meteoroloji'den orman yangını uyarısı

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Antalya Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, iki kentte yarından itibaren 3 Temmuz'a kadar sıcaklıkların 40 ila 45 derece, nemin ise yüzde 10 ila 20 arasında beklendiği belirtildi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Rüzgarın da genellikle kuzey yönlerden 20 ila 40 kilometre ve zaman zaman da 40 ila 60 kilometre esmesinin beklendiği vurgulanan açıklamada sıcak ve kuru havanın meydana getireceği orman yangını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

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