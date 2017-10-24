Meteoroloji'den sağanak uyarısı

Meteoroloji verilerine göre; İstanbul’da bugün ve 25-26 Ekim günleri sağanak yağışlı geçecek. Bu nedenle, evden çıkılırken dikkatli olunması gerekiyor.

YALANCI BAHAR BİTTİ

Sıcaklıklar ise 20 derece civarında seyredecek. Güneş yüzünü Cuma günü gösterecek olsa da hafta sonu yeniden yağış bekleniyor. Uzmanlar yalancı baharın bittiğine dikkat çekiyor.

"50-100 KİLO YAĞAR"

Meteoroloji Uzmanı Murat Şahin uyardı: "Bugünden itibaren İstanbul yağışların etkisine girecek, en büyük özelliği sürekli yağacak olması. Şehir merkezinde metrekareye 50-100 kilo yağış düşebilir. 30-40 kilo yağışta bile problem olduğu düşünülürse dikkatli olmak gerekir. Risk büyük. Eylül, ağustos gibi, ekim de eylül gibi geçti. Ocak ve şubat aylarında çok yağış düşmese bile kış sarkar, boyu uzar."

"DOLU GİBİ OLMAZ"

Meteoroloji Mühendisi Barış Özgün, "Üç günlük yağış için kış başlangıcı demek ağır olur. Sıcaklıklar elbette düşecek ve gök gürültülü yağışlar olacak. Bu durumu sonbahar başlangıcı olarak yorumlayabiliriz. Bu 3 günde geçen aylarda yaşanan dolu felaketi gibi bir manzara beklenmiyor. Sıradışı bir yağış en azından önümüzdeki periyotta yok. Kasım, aralık ve ocakta cok sert kış beklemiyoruz. Genel olarak ılıman bir kış yaşanacak" dedi.

SAĞANAK BEKLENİYOR

Ankara hava durumu da İstanbul’dan farksız gözüküyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sitesinden elde edilen verilere göre, Salı ve Çarşamba günleri sağanak yağış bekleniyor. Perşembe günü ise hava durumu hafif yağmurlu seyredecek.

Hafta sonuna doğru ise güneş yüzünü göstermese bile yağışlar duracak ve hava parçalı bulutlu olacak.

5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ

CUMA GÜNÜ GÜNEŞ VAR

Yağışlı sistemin 26.10.2017 Perşembe günü Marmara'nın doğusu, Karadeniz, İç ve Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Doğu Akdeniz'de, 27.10.2017 Cuma günü Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda etkili olduktan sonra yurdumuzu terk edeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR

Bugün yağışlı sistem ile birlikte batı bölgelerde, Çarşamba günü iç, Perşembe günü Kuzeydoğu kesimlerde 4-8 derece azalacağı, ancak Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında Salı ve Çarşamba günleri güneyli rüzgarın etkisiyle 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor.