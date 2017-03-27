Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Tüm yurtta etkili olan yağışlar, İstanbul'da akşama kadar sürecek. Deniz ulaşımı da hava sebebiyle sekteye uğradı.
5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ
BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI
Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14
İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12
İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 17
Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21
Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10
Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece kar yağışlı 8
Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18.