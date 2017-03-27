taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
90.383
USD
3,5978
EURO
3,9073
ALTIN
145,54
PETR
50,3900

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmeye göre yurtta yağışlı hava hakim olacak.

27.03.2017 - 09:56
  1. Haberler
  2. Yaşam

Tüm yurtta etkili olan yağışlar, İstanbul'da akşama kadar sürecek. Deniz ulaşımı da hava sebebiyle sekteye uğradı.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sağanak yağış uyarısı

BAZI İLLERDE BEKLENEN EN YÜKSEK HAVA SICAKLIKLARI

Ankara: Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14

İstanbul: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 12

İzmir: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı 17

Adana: Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21

Antalya: Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 19

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 9

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 10

Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, gece kar yağışlı 8

Diyarbakır: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 18.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

Kazada ayağı kopan çocuk için THY uçağı kaldırıldı

45
Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

Gümrük kapılarında oy verme işlemi başladı

4
Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

Gardıroba yerleşen aileyi Bakan Çelik ziyaret etti

44
Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

Bulgaristan seçimlerinde merkez sağ parti birinci oldu

8
14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

14 teröristin öldürüldüğü operasyonun detayları

62
Bahçeli'nin Erzurum ziyaretinden geriye kalanlar

Bahçeli'nin Erzurum ziyaretinden geriye kalanlar

16
Sırp kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi

Sırp kadın dünyanın en çekici büyükannesi seçildi

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM