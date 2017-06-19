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Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

İstanbul ve Marmara'da etkili olan sağanak yağış, Çarşamba günü yerini güneşe bırakacak.

19.06.2017 - 09:08
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  2. Yaşam

İstanbul ve Marmara'nın doğusunda gökgürültülü sağanak yağış beklendiğini dikkat çekilen açıklamada şöyle denildi:

"AKŞAM SAATLERİNE KADAR SÜRECEK"

"Ülkemizin kuzeybatı kesimlerinde halen devam etmekte olan yağışların bu gece saatlerinden itibaren etkisini artırarak, yarın (pazartesi) akşam saatlerine kadar Kocaeli, Sakarya, Yalova ve İstanbul'un Anadolu Yakasında çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 mm), İstanbul'un Avrupa Yakası, Bursa ve Bilecik çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (sel, su baskını, yıldırım v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

YAĞIŞLI HAVA ETKİSİNİ ÇARŞAMBA GÜNÜ YİTİRECEK

Yağışlı hava etkisini Çarşamba günü yitirerek yerini güneşe bırakacak. Sıcaklıklar 3 dereceye kadar artacak.

5 GÜNLÜK HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı

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