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Meteorolojiden toz taşınımı uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, bu gece ve yarın için toz taşınımı uyarısı geldi.

AA | 16.10.2018 - 17:27..
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fs

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, ülkenin güneydoğu kesimlerinde etkili olan toz taşınımının, bu gece ve yarın Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz ile İç Anadolu'nun doğusunda yer yer yoğun olacağı kaydedildi.

UYARI YAPILDI

Toz taşınımının, İç Anadolu'nun batısı, Doğu Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Marmara'nın doğusunda düşük yoğunlukta olacağının tahmin edildiğini belirtilerek, "Toz taşınımı hadisesinin sebep olacağı görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadeleri kullanıldı.

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