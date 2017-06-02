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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Trakya'da yerel kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu.

02.06.2017 - 14:17
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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

 

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, sel, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi:

KUVVETLİ SAĞANAK YAĞIŞ

"Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün ve yarın (03.06.2016 Cumartesi) öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli ile Tekirdağ'ın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar beklendiğinden su baskını, sel, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

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Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den Trakya için kuvvetli yağış uyarısı

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