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Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Haziran ayını sağanak ve dolu yağışlarıyla geçirmiştik. Temmuz ayıyla birlikte kavurucu sıcaklara hazır olun.

Haber Merkezi | 02.07.2018 - 13:59..
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Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen orta vadeli hava tahmin raporuna göre yurdun batı kesminden başlamak üzere 2 Temmuz Pazartesi günü yağışlar sona ermeye başlayacak. 3 Temmuz Salı günü ise yurt genelinde yağışlar yerini mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenen kavurucu sıcaklara bırakacak.

İSTANBUL YARINDAN İTİBAREN KAVRULACAK

Yaklaşık bir haftadır sağanak yağışların etkisinde olan İstanbul'da 3 Temmuz Salı gününden itibaren kavurucu sıcaklar başlıyor.

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

YAĞIŞLAR KARADENİZ'DE KISA SÜRELİ ETKİLİ OLACAK

Yurt genelinde yağışlı hava artık yerini güneşe bırakıyor. Yalnızca Orta ve Doğu Karadeniz’de etkili olacak yağışlara gök gürültüleri de eşlik edecek. Orta Karadeniz’de de etkisini Salı günü kaybederken Doğu Karadeniz’de önümüzdeki 3 günlük dönemde sürmesi bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU KAVRULACAK

Sıcaklıklar yurdun neredeyse tamamında 30 derece ve üzerinde ölçülüyor. Güneydoğu Anadolu’da ise 40 derece ve üzerinde ölçülen sıcaklıklar olacak.

İŞTE 5 GÜNLÜK HARİTALI HAVA TAHMİNİ

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

Meteorolojiden yüksek sıcaklık uyarısı

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