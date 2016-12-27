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Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Yurt geneli, bu geceden itibaren yağışlı hava sisteminin etkisine girecek.

AA | 27.12.2016 - 16:13
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Meteoroloji'den yurt genelinde yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye bu geceden itibaren Balkanlar üzerinden gelecek yeni bir yağış sisteminin etkisine girecek.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR

Yarın, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt geneli yağışlı geçecek. Yağışlar kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve genellikle kar şeklinde olacak.

İç Anadolu'nun güney ve batısı, Toroslar mevkisi, Afyonkarahisar, Isparta çevreleri yoğun olmak üzere karla karışık yağmur ve kar, Antalya'nın doğusu ve Mersin'in batı kesimlerinde de kuvvetli yağmur yağacak.

Yağış sistemi, perşembe ve cuma günü Güney Ege kıyıları ile Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edecek. Yağışlar, Akdeniz kıyı kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ve Orta Karadeniz kıyılarında yağmur ve yer yer karla karışık yağmur, yağış alan diğer yerlerde de kar şeklinde olacak.

Perşembe ve cuma günleri görülecek yağışlar, Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Orta Karadeniz ve Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacak.

Yağışlar, 2016'nın son gününde de batı kıyıları dışında yurt genelinde etkili olmaya devam edecek.

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