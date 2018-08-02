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Meteorun içinde elmastan sert mineral keşfedildi

Rus bilim adamları, Sibirya'ya düşen bir meteorun içinde elmastan sert bir mineralin keşfedildiğini duyurdu.

AA | 02.08.2018 - 21:35..
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  2. Teknoloji

Rusya Bilim Akademisi Sibirya Bölümü Jeoloji Enstitüsü, Ural ve Novosibirsk üniversitelerinde görevli bilim adamlarının incelediği meteorun, "uakitite" adı verilen ve elmastan daha sert bir minerali içerdiği görüldü.

5 MİKROMETREDEN DAHA KÜÇÜK

Gizemli mineral hakkında daha fazla bilgi edinmek için laboratuvar çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

Bilim adamları mineralin görünüşünü, "metalik parıltıya sahip, sarı ve şeffaf" olarak tanımladı.

Mineralin, kübik kristaller ya da yuvarlak taneler oluşturduğu, tanelerin genellikle 5 mikrometreden daha küçük olduğu kaydedildi.

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