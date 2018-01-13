Metin Başaranoğlu'nun kitabı okuyucularla tanıştı

Bezmialem Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Prof.Dr. Metin Başaranoğlu Alfa Yayınları’ndan çıkan kitabı Karaciğerimizi Fruktoz Şurubundan Neden Korumalıyız’da 7’den 70’e herkesi ilgilendiren bir hastalığın ciddiyetine dikkat çekiyor.
Başaranoğlu kitapta, tedavisi olmayan hastalığın tehlikelerine karşı nerede yanlış yapılıyor ya da sağlığımızı nasıl koruyabiliriz konularında aydınlatıcı açıklamalarla yol gösteriyor
BAŞARANOĞLU'NDAN ÖNERİLER
Bundan 30 yıl öncesine kadar bir dönem margarin/trans yağ ülkemizin en çok satanıydı, uğruna kuyruklara giriliyordu hatırlatması yapan Başaranoğlu,"Bugün evlerimize trans yağı sokmasak da ev dışında yediklerimizle vücudumuzu trans yağla dolduruyoruz diyor. Hamburger, döner, patates kızartması, bisküvi, cips, poğaça, çikolata ve früktoz şurubuyla yapılan meşrubatlar karaciğer yağlanmasına ve siroza davetiye çıkarıyor."
Prof. Dr. Metin Başaranoğlu
Yazar: Metin Başaranoğlu
Yayınevi: Alfa Yayınları
Yayım yılı: 2018
Türü: Sağlık
Dili: Türkçe
Syf: 248
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