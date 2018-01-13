Metin Başaranoğlu'nun kitabı okuyucularla tanıştı

Bezmialem Üniversitesi'nde çalışmalarına devam eden Prof.Dr. Metin Başaranoğlu Alfa Yayınları’ndan çıkan kitabı Karaciğerimizi Fruktoz Şurubundan Neden Korumalıyız’da 7’den 70’e herkesi ilgilendiren bir hastalığın ciddiyetine dikkat çekiyor.

Başaranoğlu kitapta, tedavisi olmayan hastalığın tehlikelerine karşı nerede yanlış yapılıyor ya da sağlığımızı nasıl koruyabiliriz konularında aydınlatıcı açıklamalarla yol gösteriyor

BAŞARANOĞLU'NDAN ÖNERİLER

Bundan 30 yıl öncesine kadar bir dönem margarin/trans yağ ülkemizin en çok satanıydı, uğruna kuyruklara giriliyordu hatırlatması yapan Başaranoğlu,"Bugün evlerimize trans yağı sokmasak da ev dışında yediklerimizle vücudumuzu trans yağla dolduruyoruz diyor. Hamburger, döner, patates kızartması, bisküvi, cips, poğaça, çikolata ve früktoz şurubuyla yapılan meşrubatlar karaciğer yağlanmasına ve siroza davetiye çıkarıyor."

Prof. Dr. Metin Başaranoğlu

Yazar: Metin Başaranoğlu

Yayınevi: Alfa Yayınları

Yayım yılı: 2018

Türü: Sağlık

Dili: Türkçe

Syf: 248

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Ergül Tosun

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