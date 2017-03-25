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Metin Feyzioğlu sandalyeye çıkıp konuştu

Feyzioğlu, Bilecik Barosu imkanlarıyla konuştuğu toplantısında iki sandalye üzerine çıktı.

25.03.2017 - 02:31
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Metin Feyzioğlu sandalyeye çıkıp konuştu

Metin Feyzioğlu sandalyeye çıkıp konuştu

Bilecik Barosu tarafından düzenlenen 'Anayasa Değişikliğini Tartışıyoruz' konulu toplantı Belediye Kültür Sitesi'nde düzenlendi. Metin Feyzioğlu, toplantıda, arkalarda oturanların kendisini görmesi için iki sandalyeyi birleştirip üzerine çıkarak konuştu.

Metin Feyzioğlu sandalyeye çıkıp konuştu

FEYZİOĞLU ELEŞTİRİLMEKTEN ŞİKAYETÇİ

Türkiye Barolar Birliği ile baroların anayasa deşikliği konusunda vatandaşları bilgilendirmeye çalıştığını söyleyen Feyzioğlu bu konuda zaman zaman ağır eleştirilere maruz kaldıklarını söyledi.

Feyzioğlu, "İstifa et, geç bir partinin başına dendiğini duyuyoruz. Milli bir meseleyi, milli bir davayı, Türk milletinin ve Türk devletinin bu dönemde karşılaştığı en zor davayı bir siyasi parti ya da particilikle eş tutanlar, kendi zihinlerini yansıtmaktadırlar. Bu iş partilerarası bir yarışma meselesi değildir ve bu işi bir partinin içinde genel başkanlık amacıyla takip eden kim varsa da alçaktır" dedi.

Metin Feyzioğlu sandalyeye çıkıp konuştu

Metin Feyzioğlu sandalyeye çıkıp konuştu

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