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Metin Hara: Adriana benimle tanışmak istedi

Adriana Lima ile aşk yaşayan yazar Metin Hara, nasıl tanıştıklarını ilk kez açıkladı.

Haber Merkezi | 02.04.2018 - 07:40..
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Güneri Civaoğlu'nun CNN Türk ekranlarında sunduğu Şeffaf Oda programının bu haftaki konukları Metin Hara oldu. Hara, son kitabı hakkında açıklamalarda bulunurken, Victoria's Secret modeli Adriana Lima ile yaşadığı aşk hakkında da açıklamalarda bulundu.

Güneri Civaoğlu'nun Adriana Lima soruları üzerine Metin Hara, şunları söyledi:

"HER ŞEY YALAN AŞKIMIZ GERÇEK"

"Bugüne kadar yazılan çizilenleri çoğu doğru değil ve ben bir kez bile konuşmadım. Benim hayatım ve varoluşumla ilgili doğruları yansıtmıyor. Ben de kıskanılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Ama bu devirde bu kadar farklılıklara, mesafeye ve haber kirliliğine rağmen bu aşkı yaşıyor olmak çok değerli. Bugüne kadar bir çok kez ayrıldığımız haberleri çıktı, hamilelik iddiaları ortaya atıldı. Dışarıdaki bu kadar haber kirliliğine rağmen biz ilişkimizi sürdürüyoruz. Hiç ayrılmadık. Bu konuda izleyicilerin de basının da sevenlerimin de ne tür demeçler verip vermeyeceğimi bildiğini umuyorum. Beni tanıyanların kalbine güveniyorum. Yabancı basında da ilişkimize ilgi yoğun. Ama oradaki haberler buradakiler gibi değil. Yan yanalardı, çok mutlulardı, birliktelerdi şeklinde veriliyor.

Metin Hara: Adriana benimle tanışmak istedi

"GÜZELLİK KAZANACAK"

Bugüne kadar benim ve karşımdaki insanın itibarımı zedeleyecek binlerce senaryo üretildi. Ve bir tanesinde 'bu insanlar aşık' denmedi. Ama aşkın, saflığın, güzelliğin kazanacağını göstermek için geri adım atmayacağız. Karşımdaki insan da bu konularda oldukça değerli ve deneyimli biri. O yüzden ne olursa olsun biz mutluyuz."

"ADRİANA BANA ULAŞTI"

Hara, kitabı çıktıktan sonra sık sık Los Angeles'a gittiğini ve burada birçok iş adamı, oyuncu ve ünlü isimle tanıştığını ve 4 senedir bu insanlarla çalışmalar yürüttüğünü anlattı. Bu sayede isminin duyulduğunu anlatan Hara, bu süreçte Adriana Lima ile tanıştığını da anlattı. Hara, Lima'nın kendisine danışan olarak değil tanışmak için geldiğini, 'Adriana Lima benim ismimi duyduktan sonra menajeri aracılığıyla bana ulaştı ve bu sayede tanıştık' dedi.

Hara Adriana Lima ile tanışma hikayelerini söyle anlattı: "Adriana İstanbul'dayken uçağı kaçırıyor ve bu bizim tanışmamızı sağlıyor. Ben de o sırada insanlara 'ateşte yürüme' eğitimi veriyordum. Yüzüm gözüm kapkara... Daha sonra buraya geldim ve bir şekilde birbirimizi tanıma şansımız oldu"

Metin Hara: Adriana benimle tanışmak istedi

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