Metin Hara: Adriana'ya atomu yedirdim

Dünyaca ünlü manken Adriana Lima ile yaşadığı aşkla adını duyuran Metin Hara, samimi açıklamalarda bulundu. Hara ilk kez Adriana Lima ile yaşadıklarını anlattı.

İşte Metin Hara röportajından ara başlıklar...

"ADRİANA İÇİN 2 GÜNDE 8 UÇUŞ YAPTIM"

Metin Hara, instagram’da paylaştığı, helikopterde Adriana Lima’yı öperken çekilmiş fotoğrafın hikayesini anlattı:

"Burada helikopterdeyiz. İnsanlar o kadar garip ki, binlerce gerçeği yansıtmayan, inanılmaz komik komplo teorileri çıktı. 8 ayda hiçbirinin gerçek olmadığı da anlaşıldı. Birisi, bu fotoğraf için 'Taktığımız kulaklıkların markası bsizin sponsorunuz. Bu fotoğraf da onun reklam çekimi' dedi, inanamadım. Hakikaten bu yaratıcılık sinema endüstrisinde kullanılabilir. Buradaki hikaye şu; o (Adriana Lima) ailevi bir durumdan dolayı çok üzgün, zor bir dönem yaşıyor. Ben cuma sabahı buradan çıkıyorum, 12 saat uçuş yapıyorum, oradan 4 saat arabayla başka bir şehre geçiyorum, o sırada onu arıyorum ‘Ben bu şehirdeyim’ diye. Hamptons orası. O da 'Ben başka bir yere uçuyorum, neredesin? Helikopter pistindeyim' diyor. Ben de helikopter pistine gidiyorum. Şokta tabii. Kıta değiştirilmiş, 16-17 saatlik yolculuk. Ona sarılıyorum. ‘Senin burada olduğuna inanamıyorum’ diyor. Birbirimizi gördüğümüz için mutluyuz. Oradan bir saat uçuyoruz, sonra 6 saat tekrar başka bir yere uçuyoruz. Onun bir yerde işi var, orada 3 saat kalıyoruz, sonra 7 saat uçuyoruz, 3 saat yan yana kalıyoruz. Ben oradan Detroit’e, sonra New York’a, oradan da İstanbul’a uçuyorum. Hepsi iki günde oluyor. Bizim adımıza çok güzel, çok romantik bir an var o fotoğrafta. Çünkü gerçekten sadece o gülümsemeye tanık olmak için ben 2,5 günde 8 tane uçuş yaptım. Ve cuma sabahı çıkıp pazar sabahı buraya geri döndüm. O yüzden bu kadar saf ve bizim adımıza bu kadar değerli bir şeyin altına böyle şeyler yazılması hakikaten garip."

"BEN MADDİ ANLAMDA ÇOK ZENGİN BİR İNSAN DEĞİLİM"

35 yaşındaki yazar, “Adriana’nın en sevdiğin huyu nedir?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Ben maddi anlamda çok zengin bir insan değilim. Bütün bu sıfatların ötesinde benim ona sunduğum değeri görebilmesi, onun geldiği kültür için çok büyük bir eylem. Biz Türkler olarak biraz daha dokunmatiğiz, daha samimiyiz. Daha duygusal ilerleriz. Tabii o tarafta işler biraz daha rakamlar ve sistem üzerinden ilerliyor. Bütün bunlara rağmen ve ne yazık ki adımıza yapılan bine yakın habere rağmen ne olursa olsun benim yanımda olacak, ne olursa olsun Türk insanına sahip çıkacak ve her yerde bu yaşadığımız sıkıntıları yansıtmayıp sessizlikle karşılayacak kadar güçlü, ilkeli, değerli, duygusal, içten olması benim için değerli. Çünkü biz neredeyse 8 aydır uluslararası bir zorbalık yaşıyoruz bu ülkede. Ve her konuda. Arabamıza çarpılmasından hiç söylenmeyen demeçlerle TT olmamıza kadar. Sürekli yalan haber yapılıyor. Ve bu artık tabii ki ona da yansıyor. Ne yazık ki yurt dışında böyle bir haber durumu yok. ‘Birlikteler, mutlular, Türk yazar’ diye yazılıyor. Burada olanlar onu da üzüyor. ‘Aldattı’ dediler, bir sürü şey dediler. Yani kişinin itibarını zora sokacak şeyler yapılıyor."

"İKİ KIZI VAR ONLARLA OYNUYORUZ"

Metin Hara, “Adriana’yla birlikte yapmaktan en çok zevk aldığınız şey nedir?” sorusuna, "Onun iki kızı var. Onlarla birlikte oyunlar oynamayı çok seviyoruz. ‘Pie face’ denilen bir şey var, yüze pasta yapıştırıyorsun. Mesela ben çocukları örgütlüyorum, genelde ona şaka yapıyoruz. Korkutuyoruz. Adriana’ya pasta yapıştırdığım da oldu, daha komik şakalar yaptığım da oldu. Bana göre hayatı hafifletmek, biraz çocuksulaşmak onunla çok değerli. Ve o da hiçbir koşulda beni yalnız bırakmıyor" yanıtını verdi.

"HEP ŞAKALAŞIRIZ"

35 yaşındaki yazar, Adriana Lima’ya acı mezeyi nasıl yedirdiğini gülerek anlattı: "Bir Türk yemeği var, atom diye. Bilirsiniz mezelerden birisi. Biz atomu yemenin usulünü biliyoruz. İnce ince kesersin, karıştırır ekmeğe sürersin. ‘Sen Brezilyalısın, acı seviyorsun’ dedim. Üç tane kızarmış parçayı aldım, azıcık da yoğurtla ‘Al al al’ dedim. O kadının gözlerinin yaşardığını, kulaklarından alev çıktığını gördük. Bir de ailem de aynı masada, ‘ne yapıyorsun’ diyorlar bana. Böyle şakalar da yapıyoruz. Şimdi o da bana böyle bir şaka yapar, eğleniriz."