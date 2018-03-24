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Metin Hara ayrılık iddialarını yalanladı

Adrina Lima ile birlikte olan Metin Hara, ayrılık haberlerini gülüp geçtiklerini söyledi.

Haber Merkezi | 24.03.2018 - 09:48..
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  2. Magazin

Dünyaca ünlü manken Adrina Lima ile aşk yaşayan Metin Hara, Habertürk TV canlı yayınında Oylum Talu'nun konuğu oldu.

AYRILIK HABERLERİ YALAN

Talu'nun magazin basınında sık sık "ayrıldılar" haberleri çıktığını hatırlatması üzerine konuşan Hara, bu haberlere güldüklerini söyledi.

Adrina Lima- Metin Hara çifti

Metin Hara, "Adriana ile ilişkimizi Amerika'da daha rahat yaşıyoruz. Ayrılık haberlerine gülüp geçiyoruz." diye konuştu.

"ÇOK MUTLUYUZ"

"Çok mutluyuz" diyen Hara, Adrina Lima ile ilişkilerinde her şeyin yolunda olduğunu sözlerine ekledi.

Metin Hara ayrılık iddialarını yalanladı

Metin Hara ayrılık iddialarını yalanladı

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