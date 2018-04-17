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Metin Hara: Kutsalım Adriana

Geçen yazdan beri dünyaca ünlü model Adriana Lima ile aşk yaşayan Metin Hara yine aşkını haykırdı.

Haber Merkezi | 17.04.2018 - 12:21..
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Metin Hara: Kutsalım Adriana

Metin Hara, İstanbul'daki işleri nedeniyle bir süredir ayrı kaldığı Adriana Lima'ya Instagram hesabından bir kez daha ilan-ı aşk etti.

Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, fotoğrafın altına şu sözleri yazdı:

"Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım"

Metin Hara: Kutsalım Adriana

Öte yandan, son dönemlerde kilo aldığı haberleriyle gündeme gelen Adriana Lima, karın kaslarını göstermek istediği fotoğrafta olayı abartınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.

Metin Hara: Kutsalım Adriana

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