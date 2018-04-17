Metin Hara: Kutsalım Adriana

Metin Hara, İstanbul'daki işleri nedeniyle bir süredir ayrı kaldığı Adriana Lima'ya Instagram hesabından bir kez daha ilan-ı aşk etti.

Brezilyalı modeli ateşten bir kadın figürüne benzeten Türk yazar, fotoğrafın altına şu sözleri yazdı:

"Sen elimi tutarken su akacak yolunu bulacak. Ruhlarımız buluştuğunda her kalp atışı bunu bilecektir. Seni özledim, kutsalım"





Öte yandan, son dönemlerde kilo aldığı haberleriyle gündeme gelen Adriana Lima, karın kaslarını göstermek istediği fotoğrafta olayı abartınca ortaya ilginç bir görüntü çıktı.