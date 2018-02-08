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Metin Hara takipçisine ayar verdi

Adriana Lima ile yaşadığı aşkla dünyaca üne sahip olan Metin Hara, takipçisinin kendisine önerdiği kitap konusuna sinirlendi.

Haber Merkezi | 08.02.2018 - 12:29..
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Metin Hara takipçisine ayar verdi

Adriana Lima ile yaşadığı aşk ile çok konuşulan Metin Hara "Kadınları tavlama diye bir kitap yaz, milyonlar satmazsa adam değilim" yazan takipçisine ayar verdi.

"BANA TERS BİR KONU"

Takipçisinin bu önerisine kızan Metin Hara, böyle cevap verdi:

"Bu konu başlığı benim ne yaşam felsefeme ne de verdiğim mesaja uygun değildir güzel dostum. Ama hepimizin birlikte atabileceği adımlar, emek vermesi gereken alanlar var diye düşünüyorum. Erkekler: Kadınları 'tavlanacak' mahluklar olarak görmek yerine kendimizi aşka layık olmaya adamak ilk adım olabilir...

"KADINLAR VE ERKEKLER"

Kadınlar: Birbirlerine kadınlıkları üzerinden zorbalık yapmayı bırakabilir. Bu şekilde hep birlikte kadınlara 'sahip olmak' yerine toplumsal olarak kadına şiddeti azaltmaya emek verebiliriz. Sevgiler dostum... "

Metin Hara takipçisine ayar verdi

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