Metin Hara ve Adriana Lima'dan yeni kareler

Bodrum’a yazar olan erkek arkadaşı Metin Hara ile tatile gelen dünyaca ünlü Brezilyalı top model Adriana Lima, güne kaldığı villada kahvaltı ile başladı.

Top model Adriana Lima,erkek arkadaşı Metin Hara ile dün tatil için geldiği Bodrum’da geceyi, Dereköy Mahallesi’ndeki turizmci Şeyda Karakaya’ya ait olan ve genellikle düğünler için kiralanan "No 81 Değirmen" adlı özel villada geçirdi.

ADRİANA'DAN ÖPÜCÜK YAĞMURU

Güne erken başlayan ünlü model Lima ve erkek arkadaşı Hara, villanın ön terasında kahvaltı yaptı. Kahvaltıda ünlü model, sık sık selfie yaptığı erkek arkadaşını öpücüğe boğdu.