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Metin Hara'ya Adriana Lima'dan torpil

Adriana Lima aşkı, Türk yazar Metin Hara’ya uğurlu geldi.

Haber Merkezi | 24.10.2018 - 12:23..
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Victoria's Secret meleği Adriana Lima, Metin Hara'yı dünyaya tanıtmak için kolları sıvadı. Brezilyalı model, daha önce ABD'de program yapmak için yapımcılarla görüşen sevgilisini, önceki akşam yakın dostlarıyla tanıştırdı.

SEMİNERLERİ ABD'DEKİ TV'LERDE VERECEK

İkili, New York'ta ABD'li yapımcı Matt Higgins'in ev sahipliğindeki bir partiye katıldı. Aşkı sayesinde ünlü yapımcılarla sohbet eden Metin Hara, Türkiye'de verdiği kişisel gelişim seminerlerini ABD'deki TV kanallarına da taşımayı hedefliyor.

Metin Hara'ya Adriana Lima'dan torpil

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