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Metin Özkan: Hüseyin Korkmaz muhalefet vekili ile kaçtı

Gazeteci Metin Özkan, firari FETÖ'cü eski polis Hüseyin Korkmaz'ın, bir muhalefet milletvekilinin eşliğinde ABD'ye kaçtığını iddia etti.

Haber Merkezi | 15.01.2018 - 23:17..
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Habertürk'te Didem Arslan Yılmaz'ın sunduğu Türkiye'nin Nabzı programında konuklardan gazeteci Metin Özkan, çok tartışılacak bir iddiayı gündeme getirdi.

"BİR MUHALEFET VEKİLİNİN EŞLİĞİNDE KAÇTI"

Metin Özkan, edindiği bilgiler doğrultusunda, ABD'deki Halkbank davasıyla ilgili sahte belgelerle Türkiye'den kaçan FETÖ'cü eski polis Hüseyin Korkmaz'ın, ismini bilmediği bir muhalefet partisi milletvekilinin eşliğinde yurt dışına kaçtığını söyledi.

Metin Özkan: Hüseyin Korkmaz muhalefet vekili ile kaçtı

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