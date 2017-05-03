Metin Şentürk görme engelli olduğu kazayı anlattı

Renkli kişiliği ile tanınan ünlü şarkıcı Şentürk, görme engelli olmasına neden olan geçirdiği talihsiz kazayı şu ifadelerle anlattı:

"MASANIN ÜZERİNDEN KAFAMIN ÜZERİNE DÜŞMÜŞÜM"

"Ben Fatih'te bodrum katta bir evde doğmuşum. Bebeğim o zamanlar, evin duvarlarını boyatıyorlarmış, uyuyorum diye beni bir masanın üzerine koymuşlar. Benim de uyanacağım tutmuş, masadan yere düşmüşüm. Kafamın arkasındaki beyinciğimin üzerine düşmüşüm. Sonra da diyordum ki 'Beni masanın üzerine niye koydunuz? Ekmek sepeti miyim, tuzluk muyum ben"

Metin Şentürk'ün görme engelli olduğu anı anlattı

