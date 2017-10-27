Gezi olayları ve darbe girişimi tek dosyada incelenecek

ABD'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda çalışan personeli Metin Topuz'un da bulunduğu 17 - 25 Aralık dosyası, CIA eski ajanı Henri Barkey'in de katıldığı Büyükada'daki topantının soruşturmasıyla birleştirildi.



Metin Topuz FETÖ'cü polis görüşmesinden

BAŞSAVCILIK 3 DOSYAYI BİRLEŞTİRDİ

Başsavcılık, 17/25 Aralık soruşturmasına, Gezi ve darbe girişimlerinin yanı sıra 15-16 Temmuz 2016'da Büyükada'da yapılan toplantıyı da dahil etti.

15 Temmuz'da kalkışılan darbe girişimi sırasında yapılan Büyükada toplantısı, 17- 25 Aralık kumpasında FETÖ'cü polislere talimatları verenlerin araştırıldığı soruşturmayla ortak yürütülecek.

Aralarında eski CIA ajanı Henri Barkey'in de bulunduğu çoğu yabancı 17 kişi, Büyükada'daki bir otelde toplantı yapmış, işadamı Doğan Kasadolutarafından toplantıya katılanlar hakkında suç duyurusunda bulunulmuştu. Toplantıya katılan isimlerden biri de geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Şaban Kardaş'tı. Geçmişte FETÖ'ye bağlı Zaman gazetesinde yazıları çıkan, Kara Harp Okulu'nda dersler veren Kardaş'ın, her iki soruşturmanın birleştirilmesi nedeniyle hakkında gözaltına alındığı öğrenildi.

OSMAN KAVALA ŞÜPHELİ LİSTESİNDE

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) Başkanı Doç. Şaban Kardaş'ın bu kapsamda gözaltına alındığı öğrenilirken, ABD Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz ve işadamı Osman Kavala da aynı dosyada şüpheli.

HENRİ'DEN PENSİLVANYA ÇANI

Eski CIA ajanı Henri Barkey, 17 Temmuz'da ayrılmadan önce otel görevlilerine üzerinde 'Pensilvanya' yazan bir çan bıraktığı ortaya çıkmıştı.