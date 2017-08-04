Metin2 oyunu bir genci daha öldürdü

İstanbul Esenyurt’ta bilgisayarının başında ölü bulunan ve son olarak şiddet içeren Metin2 adlı oyunu oynadığı öğrenilen 13 yaşındaki Hakan Ekinci’nin intihar ettiği belirlendi.

AİLESİ "CİNAYET" DİYOR

Ailesi ısrarla “cinayet” olduğunu iddia etse de soruşturmada elde edilen ilk bulgular, sabıkalı oyun Metin2’yi gösterdi. Adli Tıp Kurumu’nın ilk raporuna göre, Hakan’ın ön otopsi raporundaki ilk bulgulara göre ölümü intihar. Yapılan detaylı incelemede, çocuğun vücudunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanılmadı. İntihar nedeni ise boynuna doladığı elastik bandajın sıkılması sonucu nefessiz kalması. Ailesinin sargı bezi olarak belirttiği bezin, yaralamalarda kullanılan elastik bandaj olduğu da belirlendi.



Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre çocuğun ölümüyle ilgili detaylı raporun hazırlanmasından sonra, olayın intihar olduğunu belirten raporun soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcılığı’na gönderileceği öğrenildi.

ARKADAŞLARININ İFADESİ ALINACAK

Polis çocuğun intiharını tüm detaylarıyla araştırırken, olaydan sonra el konulan bilgisayarındaki incelemeler de sürüyor. Polisin Hakan’ın arkadaşlarının da ifadesine başvuracağı belirtildi. Yakınlarının “Temizlenmiş” dediği Hakan’ın bilgisayarından elde edilecek bilgilerle üçüncü kişilere ya da bir çeteye ulaşılabileceği de ifade ediliyor. Polis, Hakan’ı intihara bir çetenin sürüklemiş olabileceğini değerlendiriyor.

ÇOCUKLAR İÇİN BAĞIMLILIK VE ŞİDDET TEHLİKESİ

Hakan'ın intihar ettiğinin kesinlik kazanması, gözleri şiddet içeren Metin2’ye çevirdi. Çocuklarda bağımlılık ve şiddete yol açtığı gerekçesiyle tepki alan, geçen yıl Antalya Valiliği’nce 15 yaşından küçüklere yasaklanan Metin2, 2009’da yine 13 yaşındaki ‘minik hacker’ Metin Kang’ın öldürülmesiyle gündeme geldi. 2005’te Kore’de tasarlanan Metin2’yi oynayabilmek için sitesine girip üye kaydı yaptırmak gerekiyor. Oyuncular, oyundaki ejder tanrısıyla dünyada huzuru ve adaleti sağlamaya çalışıyor. Bunu yaparken savaşlar oluyor, şiddet dozu artıyor. Oyunda satır, kılıç, pala, balta gibi kesici, delici silahlarla yapılan savaş görüntülerinin yanı sıra insanların vahşi hayvanlar tarafından parçalanarak etlerinin yenildiği görüntüler de yer alıyor. Oyuncu, güçlenmek için parayla karakterler satın alıyor.

BABA: BU OYUNDAN HABERİMİZ VARDI

Esenyurt İstiklal Mahallesi Köknar Sokak’taki evde 25 Temmuz’da yaşanan olayın ardından ertesi gün çocuklarını toprağa veren aile ise cinayet iddiasını sürdürdü.

Baba Mehmet Ekinci, “Bütün hayali doktor olmaktı, oyun yüzünden kendisine ya da başkasına zarar verebileceğini düşünmüyoruz” derken, şunları söyledi:

“Boynuna elastik sargıyı sarıp yan tarafa düğüm atmışlar. O şekilde bulundu oğlum. Kesinlikle oğlumuzun internet üzerinden bir oyun yüzünden kendisine ve başkasına zarar verebileceğinive ya intihar edebileceğini düşünmüyoruz. Böyle bir oyun oynadığından haberimiz vardı. Haşır neşir oynadığı bir oyun değildi. Diyelim ki biraz canı sıkılınca bırakır çıkardı oyundan.”



Anne Gülizar Ekinci ise “Binanın içine giren-çıkan yok. Belirli bir saatte çocuğumun eve girdiği söyleniyor. Onların hiçbiri birbirini tutmuyor. Ağabeyi eve geldiğinde tek sandalye varmış. Ama cenazesi bulunduğunda bilgisayarın yanında 2 sandalye varmış” diye konuştu.

UZMANLARA AİLELERİ UYARIYOR

HT Cumartesi oyun yazarı İlker KARAŞ: Çeteye bulaşmış olabilir

“Aileler genel olarak bu konuya dikkat etmiyor. ‘Çocuğum evde olsun da ne oluyorsa olsun’ gözüyle bakıyorlar. Çocuk, oyunlar aracılığıyla birçok insanla iletişime geçiyor. Orada bir borç alma borç verme durumu, ya da küfürleşme olmuş olabilir. Ya da oyundaki bir kişiyi eve davet etmiştir, aralarında sorun olmuş olabilir. Direkt oyundan değil de oyun üzerinden iletişime geçtiği başka kişilerle yaşadığı problemler yüzünden bir etkide kalmış olabilir. Oyunun görselliğini, kurgusunu çocuk gerçek zannetmiş olabilir. İntihara sürükleyen travma şantajla ilgili olabilir. Çocuk aileye şikâyet edilme durumuyla karşı karşıya kalmışsa bu sorunu çözemeyeceği için bunalıma sürüklenme durumu da var. Oyunun kendisi yüzünden intihar etmiş olamaz. Çocuğun çeteye bulaşma ihtimali de söz konusu. Çeteye bulaşmış olabilir. Bireysel olarak çocuğun tek başına yapmış olabileceği bir şey olamaz.”

Bilişim sistemleri danışmanı Füsun NEBİL: Aileler çocuklarının etkileşimini bilmeli

“Oyunların zararlı olduğunu söyleyemeyiz. Yapılan araştırmalar da oyunların çocukların gelişimi için yararlı olduğunu söylüyor. Burada önemli olan anne ve babaların çocuklarının ne oynadığına ve online ise oyuncularla nasıl konuştuğuna dikkat etmesi. Aileler çocukların hangi içeriklerden nasıl etkilendiğini bilip önlemini almalı. Türkiye’de oyundan dolayı öldüğü söylenen 5 senede sadece 2 çocuk var. Bu da gösterir ki bir çocuğun yaşamına son vermesi sadece oyunların etkisi değil. Acaba bu çocuğu buna iten ne vardı? Önce bunu öğrenmeliyiz. Çocuğun etrafındaki sosyolojiye ve psikolojiye bakmak gerek.”