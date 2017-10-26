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Metina'da 5 terörist öldürüldü

TSK Kuzey Irak'da bulunan Metina bölgesinde 5 terörist'in etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26.10.2017 - 08:45
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TSK'nın Kuzey Irak'da gerçekleştirdiği operasyonlarda Metina bölgesinde 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Gerçekleştirilen hava operasyonları ile teröristlerin etkisiz hale getirildiği belirtilirken, Zap ve Metina bölgesinde operasyonlar yoğunlaştırıldı.

KEŞİF SIRASINDA OPERASYON

TSK'dan yapılan bilgilendirmeye göre, Metina ve Zap bölgelerinde, hudut hattında konuşlu karakol ve üs bölgeleri ile operasyon birliklerine saldırı için hareket halinde oldukları keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına hava harekat düzenlendi.

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